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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة معرضون لخطر البرد والأمطار هذا الشتاء

الرسالة نت

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قطاع غزة خانيونس مواصي نزوح الحرب بغزة خطر البرد والشتاء معاناة الفلسطينيين

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