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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة معرضون لخطر البرد والأمطار هذا الشتاء
10 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:50 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299068
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
خانيونس
مواصي
نزوح
الحرب بغزة
خطر البرد والشتاء
معاناة الفلسطينيين
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