أصيب عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن "عتصيون" التابع للاحتلال الإسرائيلي، الواقع في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بحالات تسمم نتيجة تناولهم وجبات طعام فاسدة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن محامية الهيئة، التي زارت الأسرى يوم الأحد، نقلت عنهم أنهم عانوا من أعراض تسمم بعد تناولهم الطعام، حيث ظهرت عليهم آلام شديدة في البطن، إسهال، قيء، ضعف وهزال، بالإضافة إلى اصفرار في الوجه وفقدان للسوائل في أجسامهم، ما جعلهم غير قادرين على الوقوف، وبعضهم فقد الوعي.

وفي هذا السياق، أفادت المنسقة الإعلامية لنادي الأسير، أماني سراحنة، أن "عتصيون" هو مركز توقيف وتحقيق تنقل إليه إدارة السجون الأسرى قبل أن يتم تحويلهم إلى سجون أخرى، ويضم حالياً نحو 111 أسيراً. وأشارت إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في السجن ذاته، إذ سجلت حالات تسمم مشابهة للأسرى في الأعوام الماضية.

من جانبها، أفادت هيئة شؤون الأسرى الحكومية أنها رصدت حالات تسمم لعدد كبير من الأسرى في مركز تحقيق "عتصيون"، جراء تقديم إدارة السجون لهم وجبات طعام فاسدة. وأكدت الهيئة أن الأسرى أصيبوا بآلام شديدة وإسهال وقيء، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير، دون أن يتم تقديم العلاج لهم.

كما أشارت الهيئة إلى أن إدارة السجون الإسرائيليّة تتعمد حرمان الأسرى من الطعام المناسب وتقديم وجبات سيئة بشكل متكرر، خاصة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث يعاني الأسرى من الجوع لفترات طويلة، ما يتسبب في تدهور صحتهم بشكل مستمر. وأكدت أن أي اعتراض على تلك المعاملة يقابل بالضرب المبرح والعزل الانفرادي.

الهيئة ونادي الأسير ناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل السريع لحماية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وإنهاء معاناتهم المستمرة.

كما أشار النادي والهيئة إلى أن الحصيلة الإجمالية للاعتقالات في الضفة الغربية منذ بداية العدوان على غزة بلغت أكثر من 12 ألف حالة اعتقال، إلى جانب اعتقال عشرات العمال الفلسطينيين من مختلف المناطق.