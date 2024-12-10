(حماس) تدين العدوان (الإسرائيلي) على سوريا وتؤكد على ضرورة الوحدة في مواجهته

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على سوريا؛ وتوغُّل جيش الاحتلال في المناطق الجنوبية من البلاد، وقصفه الهمجي للمرافق والممتلكات العامة واستهدافه الإجرامي لمقدَّرات الشعب السوري.

وأكدت "حماس" في بيان لها وصل "الرسالة نت" أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق عدوان الاحتلال على شعوب المنطقة، وفي ظل انتصار إرادة السوريين ونجاحهم في تحقيق تطلعاتهم بالحرية.

وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحقّ شعوب المنطقة، مستهدفاً إخضاعها، ومحاوِلاً فرض معادلاته الاحتلالية عليها، وإن من واجب الأمة العربية والإسلامية، حكوماتٍ وقوى حية وشعوبا، التوحّد في مواجهته، والتصدي لغطرسته.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى إدانة هذه الجرائم والخطوات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمل الاحتلال الفاشي على وقفها، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية وانتهاكهم لقواعد القانون الدولي.