السوري لحقوق الإنسان: (إسرائيل) ترسم منطقة عازلة جديدة باحتلالها جبل الشيخ

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن الجيش الإسرائيلي يرسم منطقة عازلة جديدة باحتلاله مناطق جديدة من ريف دمشق الجنوبي بجبل الشيخ.

وبين "عبدالرحمن"، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، إن المناطق الجديدة التي احتلتها "إسرائيل" محاذية في الجنوب الشرقي للحدود اللبنانية في محاولة لفرض واقع جديد.

وأشار مدير المرصد السوري، أن الطيران الإسرائيلي، دمر أكثر من 80 في المائة من الترسانة العسكرية الاستراتيجية السورية حتى الآن، والتي كان من شأنها أن تخلق قوة ردع للاحتلال والعدوان على سوريا من الخارج.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تفعل اليوم ما تريد من خلال عدوانها على سوريا، "في ظل صمت عربي ودولي غريب".

وقصف الطيران الإسرائيلي، خلال الـ48 ساعة الماضية، عدة مواقع ومنشآت مدنية وعسكرية في سوريا؛ بينهم مطار المزة. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن احتلال جبل الشيخ والتوغل بريًا في الأراضي السورية؛ لا سيما منطقة القنيطرة.

وتشهد المنطقة الشمالية الحدودية من الجولان السوري المحتل تطورات عسكرية وصفها الاحتلال الإسرائيلي بــ"التاريخية"، التي تحمل أبعادًا استراتيجية إقليمية.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.