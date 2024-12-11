القوات اليمنية تستهدف 3 سفن إمداد أمريكية ومدمرتين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وسبق ومارست عدوانها على اليمن.

وأوضحت القوات، في تصريح مساء الثلاثاء، أنها استهدفت مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانتا ترافقان سفن الإمداد.

ولفتت إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها حققت أهدافها بنجاح.

وبينت أن استهداف السفن والمدمرات يعد الثاني خلال 10 أيام.

وأشارت القوات إلى استهدافها أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان بطائرتين مسيرتين، صباح الثلاثاء، وتحقيق أهداف العملية بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها بتنفيذ العمليات الإسنادية للمقاومة الفلسطينية والدفاعية عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.