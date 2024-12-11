الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق في مقتل الشاب ربحي الشلبي في جنين

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في جريمة قتل الشاب ربحي محمد الشلبي، الذي قتل برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت بقلق بالغ الأحداث التي أسفرت عن مقتل الشاب الشلبي (19 عامًا) في 9 ديسمبر 2024، بعدما أطلق عناصر من أمن السلطة النار عليه من مركبة تابعة للأمن الفلسطيني في منطقة قريبة من مخيم جنين، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر وفارق الحياة في مستشفى الرازي بعد نقله لتلقي العلاج.

وأوضحت الهيئة أنها توصلت إلى تفاصيل مروعة عبر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الشلبي، ما يستدعي فتح تحقيق جنائي شامل لمحاسبة المسؤولين عن الحادث. وأكدت الهيئة أنها تتابع باهتمام بالغ الوضع الأمني في المدينة، التي شهدت العديد من الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة وفصائل مسلحة على خلفية اعتقالات وتوترات أخرى.

وأضافت الهيئة أن الأحداث الأخيرة بدأت في 5 ديسمبر 2024، عندما استولت مجموعة مسلحة على مركبات تابعة لمديرية زراعة جنين والارتباط العسكري، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين. وتسببت الاشتباكات في إصابة مدنيين وعناصر أمن، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة، بما في ذلك قسم الطوارئ في مستشفى جنين.

وذكرت الهيئة أن الهجمات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح 8 ديسمبر 2024، حيث انفجرت مركبة أمام محكمة بداية جنين، وأخرى في دوار البطيخة في 9 ديسمبر، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين وعناصر أمن السلطة.

ودعت الهيئة إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في مقتل الشاب ربحي الشلبي وتقديم المسؤولين عن إطلاق النار للمحاكمة. كما أكدت على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بقواعد إطلاق النار وتطبيق القوانين الفلسطينية، مطالبة بحماية المؤسسات العامة، وخاصة المستشفيات، من الاعتداءات.

وأشارت الهيئة إلى أهمية حل المشكلات في مدينة جنين من خلال الحوار الوطني، وعدم اللجوء للحلول الأمنية فقط، مؤكدة ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واحترام القانون الفلسطيني.