4 شهداء و16 مصابًا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة بلوك سي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، بينما تعرضت المنطقة المجاورة لأضرار جسيمة. وأشار شهود عيان إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أكدت الفرق الطبية أن حالة بعض المصابين خطيرة.