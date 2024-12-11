أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها ناقلة جند صهيونية ودبابة "ميركفاه" في عمليتين منفصلتين يوم أمس الثلاثاء في قطاع غزة.

في العملية الأولى، استهدفت الكتائب ناقلة جند صهيونية في منطقة الخلفاء بمخيم جباليا شمال القطاع، باستخدام عبوة ناسفة من نوع "شواظ"، ما أسفر عن تدمير الناقلة وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي العملية الثانية، استهدفت الكتائب بقذيفتي "الياسين 105" ناقلة جند ودبابة "ميركفاه" صهيونيتين قرب مفترق الجامعة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وأكدت الكتائب أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

وأضافت كتائب القسام في بيانها أنها ستواصل ضرباتها ضد قوات الاحتلال في كافة أنحاء القطاع، ردًا على العدوان المستمر على الفلسطينيين.

ولم يصدر تعليق رسمي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجمات حتى الآن.