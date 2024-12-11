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3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
3 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

الرسالة نت

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح، جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعًا في المدينة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة. كما تسببت الغارة في تدمير بعض الممتلكات وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.

من جانبها، لم تُصدر قوات الاحتلال أي بيان رسمي بعد بشأن الهجوم، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية في لبنان، وسط تصعيد متواصل للعمليات العسكرية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة توترات مستمرة، حيث تتعرض العديد من المناطق للغارات الجوية والهجمات العسكرية.

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#مقاومة #لبنان #طوفان_الأقصى

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