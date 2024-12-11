أجهزة أمن السلطة تُفاخر بمصادرة سلاح المقاومين في نابلس

في خطوة مثيرة للجدل، نشرت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بأجهزة أمن السلطة صورًا لعتاد عسكري قالت إنه تمت مصادرته خلال ملاحقتها للمقاومين في مدينة نابلس. وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم ضبطها، في وقت تزايدت فيه الحملة الأمنية ضد فصائل المقاومة في الضفة الغربية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة تحركاتها الرامية إلى جمع المعلومات عن عناصر المقاومة وأي تحركات تنوي القيام بها، في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر منذ توقيع اتفاق أوسلو. ويهدف هذا التنسيق إلى إحباط أي نشاط مقاوم أو تسليمه للاحتلال تمهيدًا لاعتقالهم أو تصفيتهم.

وفي ظل التصعيد الأخير في الضفة الغربية، والذي تزامن مع عملية "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، زادت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية من وتيرة الاعتقالات والملاحقات السياسية. تلك الإجراءات شملت ملاحقة المقاومين الذين يعتبرون جزءًا من التحركات العسكرية ضد الاحتلال، في محاولة لمنع أي تحرك عسكري من جبهة الضفة.

وكانت القناة الإسرائيلية الـ12 قد أفادت في وقت سابق بأن أجهزة أمن السلطة قامت بحملة موسعة ضد العبوات الناسفة التي يتم تصنيعها في الضفة الغربية، مؤكدة أنها أبطلت عشرات العبوات الجاهزة للتفجير.

تتواصل هذه التصعيدات الأمنية وسط تزايد الانتقادات من بعض الأوساط الفلسطينية التي ترى أن تلك التحركات تعزز التنسيق مع الاحتلال على حساب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.



نقلا عن : الشاهد