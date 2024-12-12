استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

وأعلنت المصادر الطبية استشهاد المواطن جهاد أبو سليم (27 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر خلال الاقتحام، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة جراء إطلاق القوات قنابل الغاز والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب أبو سليم، الذي أعلن عن استشهاده بعد ذلك.

وأكدت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب آخر برصاص حي في فخذه، كما أصيب رجل (65 عامًا) وسيدة (60 عامًا) نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأفادت مصادر الهلال الأحمر أن الاحتلال أعاق عمل الطواقم الطبية ومنعها من الوصول إلى المصابين لتقديم الإسعافات الأولية، ما أدى إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية للجرحى.