حركة حماس تدين التفجير الإرهابي في كابول وتقدم تعازيها للشعب الأفغاني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التفجير الإرهابي الذي أسفر عن اغتيال خليل الرحمن حقاني، وزير اللاجئين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، وعدد من مرافقيه، في العاصمة الأفغانية كابول.

وفي بيان لها، عبرت حركة حماس عن تضامنها الكامل مع الشعب الأفغاني الشقيق، مقدمة خالص التعازي والمواساة لحكومة تصريف الأعمال وعائلات الضحايا. كما دعت الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.

حماس أكدت أن هذا الهجوم الإرهابي يعد محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في أفغانستان، مشيرة إلى موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني في مواجهة كافة أشكال الإرهاب.