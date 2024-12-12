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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
12 ديسمبر 2024 . الساعة: 12:44 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299138
كلمات مفتاحية
الشعب الفلسطيني
الأجهزة الأمنية
الضفة الغربية
انتهاكات السلطة
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ملخص انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية
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