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انفوجرافيك: انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

الرسالة نت

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الشعب الفلسطيني الأجهزة الأمنية الضفة الغربية انتهاكات السلطة

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