لبنان .. 8 خروقات (إسرائيلية) لوقف النار الخميس أوقعت شهيدا وجريحا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 8 خروقات لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، أسفر أحدها عن استشهاد شخص وإصابة آخر.

وبذلك يرتفع عدد خروقات "إسرائيل" لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 215، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و31 جريحا، وفق إحصائية للأناضول استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين حتى الساعة 22:00 ت.غ.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات الخميس، في العاصمة بيروت وقضاءي مرجعيون والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع (شرق).

وشملت قصفا بطيران مسير، وتحليقا لمسيرات وطائرات حربية، وتفجير منازل.

ففي أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية التي تعد معقلا لـ"حزب الله"، سُجل تحليق مكثف لطيران مسير إسرائيلي على علو منخفض منذ ساعات الصباح.

وفي قضاء مرجعيون، أغارت مسيرة إسرائيلية على ساحة بلدة الخيام، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن سقوط شهيد وجريحين.

وفي قضاء النبطية، سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي بأجواء منطقة الزهراني.

وفي قضاء صور، واصل جيش الاحتلال عمليات تفجير لمنازل في المنطقة الواقعة بين بلدتي شمع وطير حرفا.

كما شوهد لمرتين تحليق لطيران استطلاعي ومسير إسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض فوق مدينة صور، مركز القضاء، وبلدات أخرى به.

وفي أجواء قضاءي راشيا والبقاع الغربي، سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين "إسرائيل" وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.