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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
التهم الموجهة للمجرم بنيامين نتنياهو
13 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:00 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299159
كلمات مفتاحية
إسرائيل
نتنياهو
جيش الاحتلال
قضايا فساد
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
الحرب بغزة
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مكتوب:
نتنياهو يطلب مواجهة "شهود الملك" في التهم الموجهة ضده
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