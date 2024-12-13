الاحتلال يفرج عن ١٧ أسيراً من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ١٧ أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة ،عقب اعتقالهم لعدة أشهر وأسابيع، خلال عمليات التوغل والاجتياح البري للقطاع.

وأفادت مصادر محلية بإفراج الاحتلال عن ١٧ أسيرا من غزة عبر الصليب الأحمر، بعد إطلاق سراحهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس.

وعرف من الاسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال كلا من :

1.المحامي رامي البراوي

2.ا. عبد الشافي الدحنون "المصري "

3.عثمان ادريس حمودة

4.مؤيد وجيه الشافعي

5.محمد خميس غبن

6.عبد الكريم عبد المعطي غانم

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب (كتسيعوت)، وفقا لتصريحات صادرة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

ورجّح "فارس"، أن يكون آخرون محتجزين في معتقلات مؤقتة في غلاف قطاع غزة، من دون أن يتجاوز العدد الكلي 3آلاف، مبينًا: "هذا عدد الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين، وليس كلّ من تعرّض للاعتقال من غزة منذ الـ 7 من أكتوبر".

وفي وقت سابق، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون، روى أسرى أفرج عنهم مؤخراً فضاعات ترتكب في السجون ، بما في ذلك التعذيب الممنهج والحرمان من النوم والطعام والماء، وانتشار والأمراض، ما أدى لارتقاء العشرات منهم تحت التعذيب.

ويمنع الاحتلال المعتقلين من التواصل فيما بينهم حتى أصبحوا يتحدثون مع أنفسهم ومن يحاول الحديث مع آخر يتعرض للتنكيل والعقاب، بحسب نادي الأسير الذي أكد أيضًا تنفيذ اعتداءات جنسية بحقهم وتعرض بعضهم للاغتصاب.