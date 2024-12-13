أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من الاستيلاء على ثلاث طائرات "كواد كابتر" (إسرائيلية) أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في بلاغ عسكري لها يوم الجمعة، أكدت القسام أن الطائرات تم الاستيلاء عليها أثناء قيامها بمهمة استخباراتية في المنطقة. وأضافت أن الكتائب قامت بقصف قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة باستخدام قذائف هاون من العيار الثقيل.

يستمر مجاهدو القسام في التصدي لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في القطاع ضمن معركة "طوفان الأقصى"، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 434 يومًا.