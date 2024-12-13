الاحتلال يوقف 27 مشروع صيانة في المسجد الأقصى ويواصل انتهاكاته

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 27 مشروعًا لإعمار المسجد الأقصى، فيما فرضت قيودًا صارمة على أعمال الصيانة والإصلاح داخل المسجد.

وأفادت مصادر مختصة بالإعمار والصيانة، يوم الجمعة، بأن المشاريع المعطلة تشمل أعمالًا ضرورية مثل إصلاح تمديدات المياه، وتجديد سطح المسجد، واستبدال قبة الرصاص، بالإضافة إلى إصلاح الأرضية. وأكدت المصادر أن المسجد بحاجة ماسة إلى صيانة دائمة دون تدخلات أو قيود من الاحتلال.

في وقت سابق من الشهر الجاري، منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الأقصى من تنفيذ أعمالهم داخل المسجد، وهددت باعتقال أي موظف يخالف هذا القرار. وقد اعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق حراسًا من المسجد وأحد موظفي اللجنة، بزعم مباشرتهم العمل في ظل الحظر المفروض.

من جانبه، أوضح مدير مشاريع الإعمار في الأقصى، بسام الحلاق، أن الاحتلال قام بتحطيم نوافذ المصلى القبلي خلال عدوانه على المسجد في رمضان الماضي، مشيرًا إلى أن إصلاح النافذة الواحدة قد يستغرق قرابة 6 أشهر من العمل المتواصل.

الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق العاملين في المسجد الأقصى، حيث يتم اعتقالهم أو إبعادهم، إضافة إلى فرض قيود على تحركاتهم ومنع دخولهم للمسجد أو التنقل في مدينة القدس.