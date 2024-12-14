منتدى الإعلاميين ينعى الصحفي شادي السلفيتي

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينييين الشهيد الصحفي شادي السلفيتي الذي ارتقى أمس الجمعة، بمدينة غزة، مؤكدا أنه ارتقى على درب الحرية، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، ونقل معاناته.

وقال منتدى الإعلاميين في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم السبت، إننا إذ ننعى المصور الصحفي شادي السلفيتي، ليجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وصباح أمس الجمعة، ارتقى المصور الصحفي شادي السلفيتي؛ إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في محيط منطقة الصناعة بمدينة غزة، ما رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب إلى 194 صحفياً.