الصحة: القطاع في حالة دمار شامل والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن القطاع في حالة دمار شامل، ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار البرش في تصريح لقناة "الجزيرة" يوم السبت، إلى أن 70% من الشهداء في القطاع من النساء والأطفال.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعدام الحياة في القطاع وجعلها غير صالحة للسكن.

وبين أن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى، ولا نستطيع إرسال الوقود أو المستلزمات الطبية.

وأضاف "لدينا عجز بنسبة 60% في الأدوية الأساسية".

وطالب البرش المجتمع الدولي بتوفير ممر آمن بين مستشفيي كمال عدوان والعودة.

بدوره، قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة مروان الهمص، إن الوضع كارثي والمستشفيات ممتلئة بالجرحى والمصابين.

وأضاف الهمص في تصريح صحفي، يوم السبت، "لا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية".

وأوضح أن الموتى يموتون، بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأوكسجين.

ولليوم الـ435 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، مخلفًا خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وتتجاهل "إسرائيل" مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.