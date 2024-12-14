حماس: منفتحون على جميع المبادرات لوقف العدوان على غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ما تزال منفتحة على أيّة مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت حركة "حماس"، في بيان لها جاء في الذكرى الـ 37 لانطلاقتها، اليوم السبت، وصل "الرسالة نت" ، على أنها بذلت ولا تزال، جهوداً كبيرة لوقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وتعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع كافة المبادرات.

وأكدت تمسّكها الرَّاسخ بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وتطلعاته، والوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة أهل غزة وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

وبينت "حماس"، أنَّ الشعب الفلسطيني له الحق المطلق، ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ويرتّب بيته الداخلي بنفسه، ولا يجوز لأحدٍ أنْ يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه.

ورفضت الحركة في بيانها أيّ مشاريع دولية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزَّة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال الإسرائيلي وبما يكرّس استمراره.

وحمّلت حركة "حماس"، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشريكة في هذا العدوان، المسؤولية الكاملة، السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية، عن دعمها للاحتلال في هذه الحرب العدوانية بكل الوسائل.

ودعت الإدارة الأمريكية الجديدة لتصحيح هذا المسار والعمل بكل جدية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي في مواصلة إجرامه بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقالت الحركة إنَّ جرائم الاحتلال المروّعة بحق شعبنا في قطاع غزَّة على مدار أكثر من عام، هي جرائم ممنهجة وموصوفة يندى لها جبين البشرية، نؤكّد أنها لن تسقط بالتقادم.

وطالبت حركة "حماس"، محكمة العدل العدل الدولية وكل المنظمات الحقوقية إلى مواصلة عملها في توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضدّ شعبنا وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وجددت الحركة تأكيدها على أنَّ مدينة القدس والمسجد الأقصى هما في قلب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا شرعية ولا سيادة فيهما للاحتلال، ولن تفلح كلّ محاولاته في التهويد وتغيير المعالم، وسيواصل الشعب الفلسطيني "رباطه ومقاومته حتى تحريرهما من دنس الاحتلال".

وشددت على أن حركة "حماس" ستبقى أيقونة في رفع راية فلسطين وقضيتها العادلة، ونموذجاً في العمل السياسي والعسكري والإعلامي والإنساني، دفاعاً عن حقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية ومقدساتنا.

ودعت الحركة كافة جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال وجرائمه ومخططاته ضد "أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتصدّي بكل الوسائل الممكنة لقطعان المستوطنين المتطرّفين، والنفير العام والرباط في المسجد الأقصى المبارك ذوداً وحماية له من مخططات التدنيس والتقسيم".

وثمنت حركة "حماس" كلّ المواقف والجهود من جماهير وقوى أمتنا العربية والإسلامية والأحرار حول العالم في الوقوف مع شعبنا ومقاومتنا، ودعت إلى استمرار وديمومة كل أشكال المناصرة والدعم والتأييد، وحشد المسيرات والمظاهرات، في كل مدن وعواصم العالم، وممارسة كل الضغوط تأييداً لشعبنا وقضيتنا العادلة، حتى وقف العدوان على قطاع غزَّة.

وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار 435 يوماً لم يستطع بكل قوّته وآلة حربه الهمجية وجيشه الفاشي تحقيق أهدافهم العدوانية، بفعل الصمود الأسطوري لأهل قطاع غزَّة.

وأشادت الحركة ببسالة "مقاومتنا المظفرة، الذين أفشلوا كل مخططات العدو، وأربكوا حساباته، وأكدوا أنَّ شعبنا وحركتنا عصيّة عن الانكسار، والاحتلال إلى زوال".

وأضافت "نشيد بالصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزَّة، رجالاً ونساء، شيوخاً وشباباً وأطفالاً، الذين واجهوا حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش والانتهاكات المروّعة، بالصبر والمصابرة والرّباط والتضحية، والتلاحم والتعاضد والتكافل، والإصرار على التمسّك بالأرض والثوابت والمقدسات".

وقالت "كل الفخر والاعتزاز بالرّجال الأشاوس من أبطال كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام المظفرة، وسرايا القدس المجاهدة وكل القوى الفلسطينية المقاومة في كل قطاع غزَّة، وفي ضفتنا الأبيّة".

وختمت بينها بالقول "سلامٌ عليهم جميعاً؛ وهم يسطّرون أروع ملاحم البطولة، ويكتبون بتضحياتهم ودمائهم وأرواحهم مجداً وتاريخاً جديداً في مسيرة شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال والتحرير والعودة".