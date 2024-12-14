وزارة الصحة تعمل على ترميم مستشفى العيون بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال

في خطوة تعكس صمود وزارة الصحة وإصرارها على تقديم الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة، بدأت أعمال الترميم والتجهيز في مستشفى العيون بعد تدميره من قبل قوات الاحتلال. ويُعتبر مستشفى العيون من المرافق الصحية الحيوية المخصصة لتقديم خدمات طب وجراحة العيون، وهو يعاني من تدمير واسع النطاق بسبب العدوان.

تم إعادة ترميم المستشفى بدعم من جهات خيرية، ويعد المستشفى الرئيس التابع لوزارة الصحة في تقديم خدمات متقدمة للمرضى الذين يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الحصار المستمر.

وأكد د. عبد السلام صباح، مسؤول خدمات العيون ومدير عام تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، أن افتتاح المستشفى يعد أمرًا بالغ الأهمية في ظل الحاجة الملحة، مشيرًا إلى تراكم أعداد كبيرة من المرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على خدمات العيون لمدة تزيد عن أربعة عشر شهرًا. وأضاف أن المستشفى سيبدأ في استقبال المرضى فور الانتهاء من أعمال الترميم، وسوف يقدم خدمات طبية بجودة عالية تلبي احتياجات المرضى.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من أعمال الترميم وتجهيز الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية اللازمة لتشغيله.