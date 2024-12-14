فصائل العمل الوطني والإسلامي تدين حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة

أدانت فصائل العمل الوطني والإسلامي في بيان مشترك، اليوم، بشدة حملات الاعتقال والملاحقة الممنهجة التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا ومقاوميه الأبطال في مدن الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم. وأكدت الفصائل أن هذه الممارسات، التي تشمل إطلاق النار واغتيال المقاومين كما حدث في جنين، تساهم في تعزيز الانقسام وتخدم مصالح الاحتلال بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن التصعيد في الضفة الغربية يأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال وحكومته، في ظل حرب الإبادة الشاملة التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى محاولات الضم والتهجير في القدس وسائر المدن المحتلة.

ودعا البيان إلى وقفة شعبية ووطنية لوقف "التغول البوليسي والأمني" على المواطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل خروجًا سافرًا عن الإجماع الوطني، وأنه يجب محاسبة ومعاقبة كل المتورطين فيها لضمان تحقيق العدالة وحماية السلم المجتمعي والأهلي.