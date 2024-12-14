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^200 مثال: غزة العزة

المقاومة تستهدف شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود في مخيم جباليا

المقاومة تستهدف شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود في مخيم جباليا
المقاومة تستهدف شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود في مخيم جباليا

الرسالة نت

استهدفت المقاومة الفلسطينية، اليوم، شاحنات وآليات عسكرية إسرائيلية محملة بالجنود قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ووفقًا لمصادر محلية، فقد أسفر الهجوم عن إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وذكرت مصادر أخرى أن الهجوم تم باستخدام صواريخ موجهة، ما أدى إلى انفجارات ضخمة سمعت في المناطق المحيطة. وأكدت المقاومة أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة، وضمن عملية التصدي للمحتل على مختلف الجبهات.

وقد سارعت الطواقم الطبية (الإسرائيلية) إلى المكان لإجلاء المصابين، بينما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المنطقة. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299213

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#طوفان_الأقصى #جباليا #القسام 3مقاومة

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