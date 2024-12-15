إضراب عام في جنين حداداً على استشهاد مقاوم وفتى برصاص أجهزة أمن السلطة

شهدت مدينة ومخيم جنين اليوم الأحد إضراباً عاماً حداداً على استشهاد مواطنين اثنين برصاص أجهزة أمن السلطة، هما المقاوم يزيد جعايصة والفتى محمد العامر. وذلك بعد أن أطلقت أجهزة السلطة النار بشكل مباشر على مجموعة من الشبان في شارع مهيوب جنوب مخيم جنين، ما أسفر عن إصابة مقاوم وفتى صباح أمس السبت، وأُعلن عن استشهاد أحدهما لاحقاً.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في المدينة والمخيم استجابة لدعوات الإضراب، التي جاءت رفضاً للحملة الأمنية والعسكرية التي تشنها أجهزة السلطة على المخيم، وللتنديد باستشهاد الشابين. كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تحويل التعليم إلى نظام إلكتروني لهذا اليوم، نظراً لتواجد أجهزة أمن السلطة بشكل مكثف في شوارع المدينة ومحيط المخيم، وكذلك لتفادي الاشتباكات التي قد تندلع بين القوات والمقاومين.

وتستمر الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة السلطة على مخيم جنين منذ نحو 11 يوماً، بحجة ملاحقة "الخارجين عن القانون"، في حين يؤكد الأهالي أنها تستهدف المقاومين والمطاردين للاحتلال. وفي سياق متصل، خرجت مسيرة مساء السبت في المدينة تنديداً بهذه الحملة، حيث قوبلت بالقمع من قبل أجهزة السلطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.