جمعية حقوق الإنسان الإسبانية تمنح جائزة حقوق الإنسان للصحفيين الفلسطينيين

منحت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية في دورتها الثانية والأربعين جائزة حقوق الإنسان لعام 2024 للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

تسلم الجائزة مراسل التلفزيون العربي في مدريد، معاذ حامد، الذي عبر عن تأثره الكبير قائلاً: "لا توجد كلمات تصف معاناة زملائي الصحفيين في وجه الموت، ولا توجد كلمات تصف إصرارهم على إيصال الحقيقة إلى العالم. هؤلاء هم الأبطال الذين يواجهون الموت في كل لحظة."

واستغل حامد الفرصة لعرض إحصاءات مفصلة حول الشهداء والجرحى والأسرى من الصحفيين في غزة، إضافة إلى تدمير المؤسسات الإعلامية خلال العدوان الإسرائيلي. كما نقل رسالة من الصحفيين العاملين في قطاع غزة مفادها أن رسالتهم في إيصال صوت غزة للعالم مستمرة.

حضر مراسم التكريم شخصيات سياسية ومجتمعية من البرلمان الإسباني، ووزراء في الحكومة الإسبانية، وسط إشادات بمسار المؤسسات والأفراد الذين يواصلون العمل في مجال حقوق الإنسان.