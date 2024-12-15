الهيئة العليا لشؤون العشائر تهنئ حماس بذكرى انطلاقتها الـ37

تقدّم المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، عاكف المصري، بخالص التهاني والتبريكات إلى قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافة كوادرها وأعضائها بمناسبة الذكرى الـ37 لانطلاقة الحركة.

وأكد المصري في بيان صحفي أن انطلاقة حركة حماس شكلت محطة هامة في مسيرة النضال الفلسطيني، ومثّلت إضافة نوعية في العمل الوطني والإسلامي المقاوم على الساحة الفلسطينية، مقدمةً خلال مسيرتها النضالية آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وفي مقدمتهم القادة المؤسسون والرموز الوطنية.

وأعرب المصري عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الهيئة العليا لشؤون العشائر بحركة حماس، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل الوطني المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا المصري إلى جعل هذه المناسبة الوطنية فرصة لتجديد الجهود نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وإحباط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم البيان بتجديد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.