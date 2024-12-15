مجازر مروعة في بيت حانون جراء القصف (الإسرائيلي) العنيف

أفادت عائلات نازحة من منطقة "عزبة بيت حانون" شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة عن ارتكاب جيش الاحتلال (الإسرائيلي) جرائم مروعة بحق المدنيين هناك، حيث شهدوا مشاهد قاسية لجثامين متفحمة وأشخاص يستغيثون من تحت أنقاض منازلهم المدمرة.

وأبلغ النازحون الدفاع المدني أن مدرسة "خليل عويضة" التي كانت تأوي نحو 1500 نازح تعرضت لقصف عنيف أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، حيث شوهدت ما بين 10 إلى 15 جثمانًا متفحمًا نتيجة الحرائق التي نشبت إثر القصف المكثف على المدرسة ومحيطها.

وأكد الشهود أن عدة منازل قريبة من المدرسة، من بينها منازل تعود لعائلة "عبد الدايم"، تعرضت لتدمير كامل، حيث لا تزال أصوات الاستغاثة تسمع من تحت الأنقاض، في ظل غياب الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات الإنقاذ بسبب القصف المستمر.

وأدان الدفاع المدني في قطاع غزة بشدة استمرار جيش الاحتلال في استباحة دماء المدنيين العزل وتصعيد الجرائم ضدهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستغل التعتيم الإعلامي وعرقلة عمل فرق الإغاثة والجهات الإنسانية والطبية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.