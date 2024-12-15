نتنياهو يصادق على خطة تشجيع النمو الإستيطاني في الجولان ومدينة كتسرين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع على خطة تهدف إلى تشجيع النمو الإستيطاني في هضبة الجولان ومدينة كتسرين.

وتستهدف الخطة تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة من خلال دعم الاستيطان والمشاريع السكنية، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على الانتقال للعيش هناك.

وفي تصريحات له، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل السيطرة على الجولان وأنها ستعمل على توسيع المستوطنات في المنطقة، وشدد على أن الجولان سيظل جزءً لا يتجزأ من إسرائيل، وأن تعزيز التواجد الديموغرافي هو جزء من استراتيجية حكومته لتعزيز الأمن والمصالح الإسرائيلية في المنطقة.