(إسرائيل) تغلق سفارتها في دبلن ..وأيرلندا تعلّق

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، قرار بلاده إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت ردًّا على "السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل" التي تتبناها الحكومة الأيرلندية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، إن الوزير ساعر وجه بإغلاق السفارة في دبلن، وافتتاح سفارة جديدة في مولدوفا بدلاً منها.

وأضافت أن قرار إغلاق السفارة في العاصمة الأيرلندية جاء بعد مواقف متصاعدة للحكومة الأيرلندية ضد "إسرائيل"، معتبرة أن هذه المواقف تنسجم مع ما وصفته بسياسة "العداء المستمر".

يُذكر أن التوتر بين البلدين تصاعد في الأشهر الأخيرة، حيث استدعت "إسرائيل" في مايو/أيار الماضي سفيرتها لدى أيرلندا، دانا أرليخ، احتجاجاً على قرار دبلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

هذا القرار يُعد خطوة إضافية في سياق التوتر الدبلوماسي المستمر بين إسرائيل وأيرلندا، الذي انعكس بشكل واضح في مواقف الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية.