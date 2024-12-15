الدفاع المدني: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق طواقمنا بالنصيرات

قال الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة بحق طواقمه في محافظة النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء أدائهم واجبهم الإنساني والوطني.

وأوضح الدفاع المدني في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن القصف أسفر عن استشهاد أربعة أفراد من الطواقم وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة.

وأسفر القصف الإسرائيلي، بحسب الدفاع المدني، عن استشهاد المقدم نضال عليان أبو حجير، مدير مركز النصيرات/البريج، والرائد علاء العبد النعيزي، مدير مركز دفاع مدني الشيخ رضوان، إلى جانب المتطوعين خالد المقادمة وأحمد اللوح، كما أصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكر البيان أن هذا الاستهداف يعد الثاني لمركز دفاع مدني النصيرات، حيث كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت المركز ذاته في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط الإطفاء والإنقاذ.

وأضاف البيان أن عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 94 شهيدًا بعد الاستهداف الأخير مساء اليوم.

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف طواقم الإنقاذ والمراكز الإنسانية للمرة السابعة منذ بداية الحرب، في ظل غياب أي حماية دولية لمقدمي الخدمة الإنسانية.

ومساء اليوم استشهد أربعة من طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 436 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.