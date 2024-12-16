استمرار الإضراب التجاري في جنين احتجاجاً على العملية الأمنية

استمر اليوم الإضراب التجاري في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على العملية الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في ملاحقة عناصر المقاومة في المخيم. وأغلقت المحال التجارية أبوابها بالكامل، بينما تحول التعليم في المدارس إلى النظام الإلكتروني احتجاجًا على التصعيد الأمني في المدينة والمخيم.

وكانت العملية الأمنية قد بدأت منذ أيام، وسط اشتباكات عنيفة بين الأجهزة الأمنية وعناصر المقاومة، مما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين. وارتفعت حدة التوتر في المدينة، حيث يطالب سكانها بوقف العملية الأمنية التي لاقت انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الشعبية والسياسية.

في وقت لاحق، نظم عدد من المواطنين في جنين مسيرات احتجاجية للمطالبة بوقف الحملة الأمنية، ورفعوا شعارات تطالب بوقف الاقتحامات واعتقال المقاومين، محذرين من تفاقم الوضع الأمني وتدهور العلاقات بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

وفي وقت متزامن، أعلنت وكالة الأونروا عن تعليق خدماتها في المخيم بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، مما يزيد من معاناة سكان المخيم الذين يعانون بالفعل من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة.

وبينما تستمر الاشتباكات بين قوات الأمن والمقاومة، يبقى الوضع في جنين ومخيمها مرشحًا للمزيد من التصعيد في ظل غياب أي حلول سياسية واضحة.