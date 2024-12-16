مركز دولي يكشف للرسالة: شهادات وتقارير مروعة عن ممارسات أمن السلطة في جنين

كشف أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي السابق ومدير مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن وصول شهادات وتقارير مروعة حول الحملة الأمنية التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد المسلحين في مخيم جنين، والتي ما زالت متواصلة منذ عشرة أيام.

وقال الغربي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، "وصلتنا شهادات وتقارير مروعة عن ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين، مما يعرض المسؤولين عن هذه الانتهاكات لخطر الملاحقة من قبل أسر وعائلات الضحايا المقيمين في الخارج."

وأوضح أن التقارير تشير إلى أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تُطلع الأمريكيين والإسرائيليين مسبقًا على العمليات التي تقوم بها في جنين بهدف "تصفية رجال المقاومة" وبسط السيطرة على المخيم. إلا أن ما يحدث على أرض الواقع لا يمت بصلة لبسط السيطرة، وإنما يتعلق بعمليات خاطفة تهدف إلى القتل والتصفية الميدانية، تمامًا كما تفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الغربي "كما وردتنا تقارير موثقة تفيد بتعرض المختطفين للتعذيب والإهانة وسوء المعاملة، وهي جميعها جرائم تستوجب المساءلة والملاحقة القانونية."

وحذر الغربي رجال أمن السلطة الفلسطينية "من أن يتحول دوركم إلى أداة قمع وقتل وترويع للناس، أو أن تقوموا بالدور الذي باتت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتجنبه، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت، وامتناع العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن السفر إلى الدول التي تُطبق الولاية القضائية على جرائم الحرب."

وختم بالقول: "في حال استمرار هذه الانتهاكات، يمكنني القول بثقة إن تحركات رجال أمن السلطة الفلسطينية إلى الخارج قد تصبح محل ملاحقة ومتابعة من الفلسطينيين أنفسهم، وهو ما تسعى إليه إسرائيل تحديدًا."