5 إصابات في (تل أبيب) بعد سقوط صاروخ يمني

أصيب 5 إسرائيليين جراء التدافع بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة "تل أبيب" إثر سقوط صاروخ اطلق من اليمن عصر اليوم الاثنين.

وأكدت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان مقتضب لها، اليوم الاثنين، إصابة 5 إسرائيليين أثناء محاولتهم الوصول إلى المناطق المحمية في "تل أبيب" ومحيطها إثر سقوط صاروخ اطلقت من اليمن مساء الاثنين.

من جانبها، قالت القوات المسلحة اليمنية إن الناطق باسمها سيتحدث مساء اليوم، حول العملية التي استهدفت "تل أبيب" بصاروخ يمني، ولم تستطع صواريخ الاحتلال الإسرائيلي الاعتراضية ايقافه بعد استهدافه بـ12 صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت بشكل كبير في منطقتي "غوش دان" و"تل أبيب" عصر اليوم، إثر إطلاق 3 صواريخ من اليمن.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في قاعة المحكمة التي يدلي فيها نتنياهو بشهادته، إضافة إلى وقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون".