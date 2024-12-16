الهندي: دور مصر أساسي في تحقيق صفقة تبادل الأسرى والمقاومة تبدي مرونة كبيرة

صرّح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، بأن هناك لقاءً مطولًا جرى بين وفد الحركة ووزير المخابرات المصري، إلى جانب الوفد المصري المكلف بمعالجة القضية. وأكد الهندي أهمية الدور المصري الذي يُعدّ محوريًا وأساسيًا في تحقيق صفقة تبادل الأسرى.

وقال الهندي إن المقاومة الفلسطينية أبدت مرونة كبيرة في كافة القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن الأمر الآن يعتمد على إسرائيل، وتحديدًا على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وحكومته. وتساءل: "هل يريد نتنياهو التوصل إلى صفقة نتيجة التغيرات الإقليمية وتطورات ساحة القتال، أم أنه يسعى فقط لكسب الوقت؟".

وأوضح الهندي أن المقاومة أبدت مرونة ليس فقط في الماضي، ولكن أيضًا اليوم، في كل المسائل المعلقة. وأضاف: "نحن نريد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، ولكن ما يظهر بوضوح هو أن إسرائيل تهدف إلى الضغط على شعبنا لإفراغ القطاع وتحقيق توسعات فيه".

وأكد الهندي أن الأهداف العامة للمقاومة تتمثل في وضع آليات واضحة لوقف العدوان وترجمتها إلى مراحل. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى نص مكتوب يتم الاتفاق عليه، مشددًا على الدور الكبير الذي تلعبه مصر في هذا السياق.

وأضاف: "ربما لن تُحلّ جميع القضايا دفعة واحدة، ولكن يمكن أن تبدأ بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات، ثم تتطور مع الوقت إلى وقف العدوان الكامل وانسحاب الاحتلال. نحن نناقش تفاصيل شائكة، ونعمل على إيجاد حلول مرنة لكل مرحلة من مراحل التفاوض".

وفيما يتعلق بالتفاؤل الذي يُروَّج له في الإعلام بشأن الصفقة، قال الهندي: "لقد شهدنا هذا الترويج في الماضي. ما يهمنا هو موقف إسرائيل وحكومتها بقيادة نتنياهو. هل هناك نية حقيقية للتوصل إلى صفقة أم أن الأمر مجرد محاولة لكسب الوقت وإرضاء أهالي الأسرى والشارع الإسرائيلي؟".

واختتم الهندي تصريحه بالقول إن هناك حراكًا ملموسًا من قبل الفصائل الفلسطينية، مع إيجابية ومرونة يعلم بها الوسطاء، لا سيما مصر وقطر.