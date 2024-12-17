وفد قيادي من الجبهة الشعبية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية

التقى وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر، أمس الاثنين، مع وزير المخابرات المصرية، حسن رشاد، في لقاء تناول تطورات الوضع الفلسطيني في ظل الحرب "الإسرائيلية" المستمرة على قطاع غزة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا هامة، أبرزها ملف صفقة تبادل الأسرى وآليات إدارة الوضع في قطاع غزة في إطار التوافق الوطني الفلسطيني. وأكد وفد الجبهة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة في القطاع.

كما تم بحث سبل التخفيف عن الشعب الفلسطيني في غزة وتعزيز صموده، بما يسهم في تجاوز المحنة الحالية. وفي هذا السياق، أشار الوزير حسن رشاد إلى أن مصر تبذل جهودًا جادة وحثيثة لوقف العدوان على غزة، وتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، مع التأكيد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

في ختام اللقاء، أشاد وفد الجبهة الشعبية بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، معربًا عن تقديره لهذه الجهود التي تُبذل على كافة الأصعدة، داعيًا إلى تكثيفها حتى تحقيق الأولوية المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.