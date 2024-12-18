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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 5 محاولات اتفاق وطني أفشلها رئيس السلطة محمود عباس

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عباس محمود عباس طوفان الأقصى رئيس السلطة الحرب بغزة الاتفاق الوطني

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