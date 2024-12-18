قناة كان : جيش الاحتلال يقدر وصول عدد المعاقين إلى 100 ألف بحلول 2030

أفادت قناة "كان" العبرية وصحيفة "إسرائيل هيوم" بتوقعات كبيرة بشأن تأثير الإصابات النفسية والجسدية على الجنود في جيش الاحتلال بحلول عام 2030. حيث يُتوقع أن يصل عدد الجنود المعاقين إلى 100 ألف جندي بزيادة بنسبة 61% عن الوضع الحالي، فيما يُتوقع أن يعاني حوالي 30 ألف جندي من اضطرابات عقلية، بزيادة تصل إلى 172%.

كما أشارت القناة العبرية إلى أن ميزانية قسم إعادة التأهيل، التي كانت 3.7 مليار شيكل في عام 2019، ستصل إلى 10.7 مليار شيكل بحلول عام 2030. وتشير البيانات إلى أن عدد الجنود المعالجين في جناح إعادة التأهيل سيرتفع من 62 ألفاً في سبتمبر 2023 إلى 100 ألف بحلول عام 2030، مع زيادة ملحوظة في عدد الجنود الذين يعانون من إعاقات عقلية شديدة.