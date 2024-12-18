اعترافات صادمة لضباط «إسرائيليين» تكشف فظائع حول الانتهاكات بقطاع غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تصريحات خطيرة منسوبة إلى قادة عسكريين (إسرائيليين) وضباط احتياط خدموا في قطاع غزة، تكشف عن ممارسات وجرائم جسيمة ارتكبتها القوات (الإسرائيلية) في المنطقة، خاصة عند حاجز نتساريم.

قائد الفرقة 252 صنف محور نتساريم بأنه "منطقة قتل"، مؤكداً أن كل من يدخلها يتعرض لإطلاق النار، مشيراً إلى وجود خط يُعرف بـ"خط الجثث" على طول المحور، يعرفه أهالي قطاع غزة جيداً. وفق قوله.

فيما أكد ضابط إسرائيلي أن جثث الشهداء الفلسطينيين التي تسقط عند محور نتساريم تُترك لتأكلها الكلاب، فيما يجري تصوير الجثث وإرسال الصور إلى القيادة، موضحاً أن من بين 200 جثة تم تصويرها، تبين أن 10 فقط ينتمون إلى حركة حماس.

بدوره، أكد ضابط احتياط خدم في نتساريم أن الأوامر كانت تقضي بإطلاق النار على كل من يخترق الحدود، مستهدفين الرأس مباشرة. كما اعترف بمسؤولية الجنود والقادة عن جزء كبير من "الرعب" الذي يحدث في غزة، واصفاً الوضع بأنه "مكان بلا قوانين، حيث لا قيمة لحياة البشر".

ممارسات مروعة

وكشف ضباط وجنود إسرائيليون عن "سباق وتحد" بين الوحدات العسكرية في غزة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين، وأشاروا إلى أن بعض الجنود يتصرفون كـ"ميليشيا مسلحة مستقلة دون قوانين".

ودعا أحد الضباط الإسرائيليين إلى ضرورة أن يعرف المجتمع الإسرائيلي حقيقة ما يحدث في غزة وما وصفه بـ"الأفعال الخطيرة" لبعض الضباط والجنود خلال العمليات العسكرية.

ومن المفترض أن تثير هذه التصريحات الخطيرة موجة من الانتقادات والإدانات الدولية بشأن الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط مطالبات بتحقيقات عاجلة ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.