كتائب القسام تعلن عن مقتل 6 جنود وتنفيذ سلسلة عمليات نوعية في جباليا وبيت لاهيا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب عبر حسابها في منصة "تيلغرام" إنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل قرب دوار أبو شرخ غربي مخيم جباليا، باستخدام قذيفة "TBG". كما أكدت الكتائب أنها أجهزت على 5 جنود إسرائيليين بالقرب من مسجد الخلفاء وسط المخيم، كما فجرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرقي المخيم.

وفي عملية أخرى، أفادت الكتائب بأن أحد مقاتليها أجهز على جندي إسرائيلي بالقرب من دبابة "ميركفاه" غرب مدينة بيت لاهيا، واستولى على سلاحه وألقى قنبلتين يدويتين داخل الدبابة. وفي وقت سابق من المساء، أعلنت الكتائب أنها قنصت جندياً إسرائيلياً وأصابته إصابة مباشرة في منطقة التوام غرب مخيم جباليا.

وتشهد مناطق شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر الماضي اجتياحاً إسرائيلياً أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، بالإضافة إلى 12 ألف جريح وألفي معتقل. كما تسبب العدوان في تدمير القطاعات الحيوية والبنية التحتية للمنطقة.

في الوقت نفسه، يعاني المواطنون المحاصرون في قطاع غزة من مجاعة حقيقية بعد نفاد كافة أنواع الغذاء، بالإضافة إلى نقص حاد في مياه الشرب في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

منذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.