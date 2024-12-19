مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ440

استشهد أكثر من 20 شخصاً في سلسلة من الغارات الجوية(الإسرائيلية) على قطاع غزة، حيث تم استهداف منازل لعائلات عدة في مناطق مختلفة من القطاع. ففي حي الدرج بمدينة غزة، ارتقى 5 شهداء في قصف استهدف منزل عائلة الزرد، وهو المنزل الثالث الذي يتعرض للقصف في المدينة خلال ساعات قليلة من الليلة الماضية. كما استشهد 15 شخصاً آخرين في قصف منزل آخر لعائلة النجار في وسط جباليا.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة (إسرائيلية) منزلاً لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط القطاع، حيث تقدّر المعلومات الأولية بوجود أكثر من 5 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء. كما استشهد شهيدان آخران جراء استهداف خيمة للنازحين في محيط مخبز البنا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي شمال غزة، استشهد 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على منزل في عزبة بيت حانون.

كما أسفر استهداف ثلاثة منازل في منطقة مقابل مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع عن وقوع عدد من الجرحى.

وفي تقرير وزارة الصحة الصادر مساء أمس، أكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم استقبال 38 شهيدًا و203 إصابات في المستشفيات.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,097 شهيدًا و107,244 إصابة منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر 2023.