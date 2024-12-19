كابينيت الاحتلال يوافق على إمداد السلطة بالأسلحة والذخيرة لمواجهة المقاومة في جنين

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن أن المجلس الأمني المصغر للاحتلال (الكابينت) وافق على نقل أسلحة وذخيرة إلى أجهزة السلطة الفلسطينية بناءً على طلب أمريكي.

وقالت الصحيفة إن المستوى السياسي الإسرائيلي وافق في الأيام الأخيرة على قيام السلطة الفلسطينية بنقل هذه الأسلحة بين المدن الفلسطينية مثل رام الله وجنين ونابلس وغيرها، لمواجهة المسلحين التابعين لحماس والجهاد.

وكان موقع "والا" العبري قد كشف أن قادة أجهزة أمن السلطة اجتمعوا قبل العدوان على جنين مع المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك فينزل وطلبوا منه توفير معدات عسكرية.

نقل الصحفي باراك رافيد عن مسؤول بالسلطة قوله إن المنسق الأمني فينزل التقى قبل العملية مع رؤساء أجهزة أمن السلطة لبحث خططهم، وقدّموا بدورهم قائمة بالمعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل.

وأشار إلى أن المعدات التي طلبتها السلطة تشمل الذخيرة، الخوذ، السترات الواقية من الرصاص، أجهزة الاتصال، معدات الرؤية الليلية، بدلات الحماية لإزالة القنابل، والمركبات المصفحة.

وأوضح أن الولايات المتحدة طلبت من "إسرائيل" الموافقة على تزويد قوات أمن السلطة الفلسطينية بالمعدات والذخيرة بشكل عاجل، على خلفية العملية الأمنية الواسعة في جنين، وفقًا لثلاثة مصادر فلسطينية وأمريكية وإسرائيلية.

موقع الشاهد