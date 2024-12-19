إصابة ضابط و3 جنود في عملية طعن بجباليا شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أحد مقاتليها تمكّن صباح الخميس، من طعن ضابط (إسرائيلي) و3 جنود من نقطة الصفر والإجهاز عليهم، واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة.

وفي تعليق أولي، تبنت القسام العملية، مؤكدةً أنها تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. وأشارت إلى أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب من المكان بعد تنفيذ الهجوم، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقاً أمنياً في المنطقة.

من جانبها، لم تصدر حكومة الاحتلال بعد تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للجندي أو نتائج التحقيقات الأولية.