القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عمليات عسكرية مشتركة ضد أهداف (إسرائيلية)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان رسمي اليوم، عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع حيوية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة ومدينة يافا، وذلك بالتنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وأكد البيان الذي ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة في ميدان السبعين خلال مليونية "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار.. وجاهزون لردع أي عدوان"، أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

وذكر البيان أن العملية الأولى استهدفت عدة مواقع استراتيجية في جنوب فلسطين المحتلة، بينما ركزت العملية الثانية على هدف عسكري محدد في يافا المحتلة، حيث أكدت القوات المسلحة اليمنية تحقيق إصابات مباشرة في كلا العمليتين.

الرد على التصعيد الإسرائيلي والأمريكي

وحذر البيان من أن أي تصعيد عسكري من قبل الولايات المتحدة أو (إسرائيل) ضد اليمن سيقابل بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى استعداد القوات اليمنية لاستهداف المنشآت الحيوية الإسرائيلية والتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا استمرت التهديدات.

تضامن مع غزة

كما أكد البيان تضامن القوات المسلحة اليمنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن استمرار ما وصفه بـ"الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في غزة" سيؤدي إلى المزيد من الضربات عبر القوة الصاروخية والطائرات المسيرة، إضافة إلى عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها.