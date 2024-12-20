كتائب القسام تنفذ عملية أمنية معقدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الجمعة، تنفيذ عملية أمنية نوعية ضد قوة إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على "تلجرام" إن أحد مجاهديها تمكن من القضاء على قناص إسرائيلي ومساعده بعد ظهر اليوم، وذلك من مسافة صفر، قبل أن ينفذ عملية استشهادية فجر خلالها نفسه في قوة صهيونية لاحقًا.

وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

منذ 5 أكتوبر الماضي، يتعرض شمال قطاع غزة لعدوان إسرائيلي واسع خلف أكثر من 4000 شهيد ومفقود، بالإضافة إلى 12,000 جريح و2000 معتقل، إلى جانب تدمير كامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة. في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال من خلال تنفيذ عمليات نوعية بشكل يومي.