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كتائب القسام تستهدف موقع "ماجين" العسكري شرق خانيونس بطائرة الزواري الانتحارية

كتائب القسام تستهدف موقع "ماجين" العسكري شرق خانيونس بطائرة الزواري الانتحارية
كتائب القسام تستهدف موقع "ماجين" العسكري شرق خانيونس بطائرة الزواري الانتحارية

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، عن استهدافها لموقع "ماجين" العسكري التابع للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، باستخدام طائرة الزواري الانتحارية.

وقالت الكتائب في بيان لها إن الهجوم استهدف الموقع العسكري الإسرائيلي بدقة عالية، مما أسفر عن تدميره وإيقاع إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين فيه.

وتعد هذه العملية واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية والقتالية.

https://t.me/CLL7D/27707

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