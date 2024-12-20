وزارة الصحة: الاحتلال الإسرائيلي قتل 1000 طبيب وممرض منذ بداية حرب الإبادة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم نحو 1000 من الكوادر الطبية، بينهم أطباء وممرضون، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإحصائية تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين والعاملين في القطاع الصحي، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى استهداف العاملين في المجال الصحي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في تقديم الرعاية للجرحى والمصابين.

وأدانت وزارة الصحة بشدة هذه الاعتداءات، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي أسفرت عن سقوط شهداء من الكوادر الطبية، وأدت إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع بشكل غير مسبوق.