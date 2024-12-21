مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ442

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة مجزرة دامية جديدة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 12 فلسطينيًا، بينهم 7 أطفال. ووفقًا لمصادر محلية، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "خلة" في جباليا النزلة، مما أدى إلى استشهاد عدد من أفراد العائلة وإصابة آخرين بجروح.

في نفس السياق، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما تعرض برج السفير في محيط مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات على مناطق عدة في القطاع، حيث استهدفت غارة منزلًا لعائلة الغندور في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف آخر استهدف منزلًا في عزبة بيت حانون شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,206 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 107,500 شخص.

وتشهد مناطق مختلفة في قطاع غزة تصعيدًا مستمرًا من قبل الاحتلال، حيث تم استهداف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا بمسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير المباني المحيطة به. كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد الرضيعة عائشة عدنان سفيان القصاص نتيجة البرد الشديد داخل خيمتها في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة القصف العنيف في إطار عملياتها العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين في غزة، في ظل الحصار المستمر.