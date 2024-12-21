طوفان بشري مليوني في صنعاء نصرة لغزة



شهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، يوم أمس الجمعة، تظاهرة مليونية جديدة ضمن المسيرات الأسبوعية لدعم الشعب الفلسطيني تحت شعار "مع غزة حتى النصر، ومباركة للبنان والاحتلال إلى زوال".

توافد المتظاهرون بأعداد غفيرة، حاملين الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، إلى جانب رايات المقاومة وصور القادة الشهداء. ورفعوا لافتات منددة بالجرائم التي يرتكبها التحالف الأمريكي الإسرائيلي، مرددين شعارات تؤكد الوقوف إلى جانب غزة ودعم المقاومة في لبنان، مثل: "مبروك النصر للبنان... ولغزة نصر الرحمن آتٍ"، و"يا غزة يا فلسطين... معكم كل اليمنيين".

كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم للتحالفات الدولية المعادية، مرددين هتافات مناوئة لأمريكا وإسرائيل، مؤكدين التزامهم بنصرة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة.

شهدت التظاهرة عرضًا عسكريًا لكتائب "قوات الاحتياط لمجموعة ألوية الحسم"، مما أضفى على الفعالية طابعًا قويًا يبرز التلاحم الشعبي والعسكري.

بيان المسيرة

أصدر المشاركون بيانًا أكدوا فيه مباركتهم لانتصار المقاومة اللبنانية على إسرائيل، معتبرين أن هذا النصر يشكل إضافة مهمة لسجل الانتصارات في مواجهة العدو. كما دعا البيان إلى استمرار الدعم العسكري والشعبي لفلسطين، استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي.

ندّد البيان بجرائم الاحتلال المستمرة في غزة، مجددًا التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر. ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أشار البيان إلى ذكرى عيد الاستقلال اليمني، مؤكدًا أن مصير أي محتل هو الزوال مهما طال وجوده.

مظاهرات متزامنة

امتدت المسيرات التضامنية إلى 480 موقعًا في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى، حيث شهدت مختلف الساحات تجمعات حاشدة رددت الشعارات نفسها، مجددة الدعم لغزة ولبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي