الدفاع المدني: 20 شهيدًا في غزة والشمال جراء القصف المتواصل منذ فجر اليوم

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد نحو 20 شخصًا، بينهم 17 شهيدًا في محافظتي غزة والشمال، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن معظم الشهداء سقطوا نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية ومواقع مدنية في غزة وشمال القطاع، ما أدى إلى وقوع دمار هائل في البنية التحتية. وأكد أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن التصعيد العسكري.

كما أشار الدفاع المدني إلى أن هناك العديد من الجرحى الذين أصيبوا جراء القصف، في الوقت الذي تستمر فيه طائرات الاحتلال في استهداف المواقع المختلفة في القطاع. وأدان الدفاع المدني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التي تستهدف أرواح الأبرياء.